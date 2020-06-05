Автобус с футболистами «Бенфики», возвращавшимися с матча против «Тонделы» в чемпионате Португалии, подвергся нападению. Неизвестные закидали автобус камнями, в результате чего два игрока — Андрия Живкович и Юлиан Вайгль, получили порезы и были доставлены в больницу.

По информации A Bola, на место происшествия прибыл полицейский конвой, однако даже он не сумел остановить разъяренных болельщиков. Инцидент произошел ночью, около 1:30 по местному времени. Пострадавшие Живкович и Вайгль получили медицинскую помощь в больнице.

Руководство португальской лиги выступило с официальным заявлением. «Неприемлемо, что такие события продолжают иметь место в обществе. Они не футбольные фанаты, а преступники», — говорится в сообщении.

Пресс-служба «Бенфики» сообщила, что нападавших еще не удалось опознать, однако клуб сделает всё возможное, чтобы привлечь их к ответственности.