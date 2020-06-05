Болельщики киевского «Динамо» выступили против возвращения Юрия Семина на пост главного тренера клуба.

1 июня Семин официально покинул московский «Локомотив» по истечении контракта. Затем в СМИ появились слухи о том, что он может вернуться в киевское «Динамо», которое возглавлял уже дважды в своей карьере.

В Сети появились негативные комментарии болельщиков под новостями о возможно возвращении тренера.

«Кроты со смеху сдохнут от такого «нового» тренера «Динамо», — приводит «Чемпионат» слова одного из болельщиков.

Другой поклонник клуба выразил мнение, что необходим тренер с перспективой, а не на один год, каким, по его мнению, мог бы стать Сёмин.

«Ни в коем случае! Уже второй его приход был неудачным. И много причин против: пенсионный возраст, поддержка российской агрессии и так далее», — сказал еще один любитель футбола.

Напомним, Сёмин возглавлял «Динамо» в период с 2008 по 2009 год, затем с 2010 по 2012. Под его руководством киевский клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Украины.