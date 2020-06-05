Биатлонный тренер Владимир Королькевич поделился мнением о допинговой истории чемпиона мира Александра Логинова.

Королькевич отметил, что Логинов уже понес наказание за свое нарушение и доказал, что может честно выступать на высшем уровне, а также побеждать, несмотря на колоссальное давление.

«Саша в хорошем возрасте, он может показывать максимальные результаты, поэтому я считаю, что ему надо продолжать карьеру и по возможности уходить от вопросов про допинг. Ясно, что это тяжело, но, по крайней мере, пытаться надо», — заявил Королькевич, слова которого приводит ТАСС.

Тренер подчеркнул, что Логинову стоит самому решать, как поступать в данной ситуации, поэтому нет смысла давать ему советы.

Напомним, Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию после того, как в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин. После этого спортсмен подвергается нападкам со стороны иностранных соперников.