Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал назначение Валерия Брагина на должность главного тренера петербургского клуба.

По словам Ротенберга, для клуба важно доминировать на протяжении всех матчей и оказывать постоянное давление на соперников. Рецепт успеха, по его мнению, в сочетании оборонительных и атакующих действий. Ротенберг подчеркнул, что Брагин доказал свою состоятельность в прошлом сезоне в СКА, а также в работе с молодежной сборной России.

Ротенберг обратил внимание, что в преддверии Олимпийских игр очень важно внимательно отнестись к подготовке хоккеистов для сборной России.

«На предыдущей Олимпиаде 15 игроков из СКА завоевали золото, и мы будем стремиться к такому же результату на следующих Играх. Контракт Валерия Брагина рассчитан на два года, наша общая главная цель – победа на Олимпиаде в Пекине», — сказал Ротенберг, слова которого приводит сайт СКА.

Напомним, Брагин возглавил СКА и сборную России, на обоих постах он сменил Алексея Кудашова.