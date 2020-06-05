Глава испанского Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм объявлен в международный розыск по делу о хищении почти 28 миллионов рублей, полученных от российской фристайлистки Марии Комиссаровой (в замужестве Чаадаевой).

Спортсменка проходила восстановление в клинике Блюма после серьезной травмы позвоночника, полученной на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Блюм пообещал, что в результате дорогостоящего лечения Комиссарова встанет на ноги и сможет ходить, однако девушка до сих пор прикована к инвалидном креслу. По версии следствия, Блюм, будучи опытным врачом, знал о бесперспективности лечения, однако взял со спортсменки деньги.

«Блюм объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство следствия о его заочном аресте», – сообщила пресс-секретарь Басманного суда, слова которой приводит РИА «Новости».