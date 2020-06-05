Президент UFC Дана Уайт рассказал, как продвигаются работы по созданию «Бойцовского острова», который нужен для проведения поединков с участием бойцов, проживающих за пределами США.

«Это такой дорогой и безумный проект, что его почти невозможно осуществить. Надо на самолёте доставлять туда людей со всеми этими ограничениями, а потом помещать их на карантин», — заявил Уайт в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Глава промоушена пообещал, что проект будет осуществлен. По его мнению, Остров поможет развитию спорта, причем не только с финансовой точки зрения. Уайт также назвал дату первого поединка на «Бойцовском острове» — приблизительно 27 июня.

Напомним, на данный момент неизвестно, где находится остров.