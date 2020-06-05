Аналитики букмекерских контор оценили шансы нового главного тренера сборной России по хоккею Валерия Брагина привести команду к победе на чемпионате мира в 2021 год. Турнир должен состояться в Латвии и Белоруссии в период с 7 по 23 мая.

По мнению экспертов, Россия входит в число главных претендентов на победу. Если россияне завоюют золотые медали, сыграет коэффициент 3.50, что соответствует 22% вероятности. С таким же коэффициентом идут ставки и на победу сборной Канады. Чуть ниже шансы у сборной Швеции — её победа оценивается за 4.50.

Напомним, о назначении Брагина было объявлено сегодня, 5 июня, он сменил Алексея Кудашова. До этого специалист возглавлял молодежную сборную России.