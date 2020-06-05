Главный тренер «Арсенала» Микель Артета вышел на связь с бывшим партнером по лондонскому клубу Андреем Аршавиным. Целью испанца было получить информацию по форварду «Зенита» Сердару Азмуну. Многочисленные слухи сватали иранца в Италию. Теперь интерес к Азмуну обнаруживается в АПЛ. Якобы Азмун – первый выбор «Арсенала» для укрепления нападения.

Оценивая этот трансфер, нужно исходить от двух сторон – от Азмуна и от «Арсенала». Для Сердара – это вариант блестящий, если не идеальный. Команда, играющая в атаку, с замашками топ-клуба и отличным стадионом. Перспективный тренер Артета, способный сделать сильную коллектив в топовом чемпионате.

В плане конкуренции не все в данный момент однозначно. У «Арсенала» есть два топ-форварда – Ляказетт и Обамеянг. Но статус обоих пока неясен. У Обамы через год заканчивается контракт – его еще нужно постараться продлить, возможно последует продажа. Ляказетта сватают в «Интер», который ищет замену Лаутаро Мартинесу. Да и Артета до пандемии показывал, что настройки командных опций вокруг Ляказетта – отнюдь не основной выбор.

К тому же оба игрока способны играть на флангах нападения, Азмун – же прирожденный центрфорвард, который должен действовать строго наконечником атаки. С точки зрения развития игрока – переход в «Арсенал» смотрится более выигрышным вариантом, чем проба в Серии А.

Нужен ли Азмун «Арсеналу»? Здесь сложнее, но лондонский клуб должен страховаться. Допустим, если один из двойки нападения уйдет, то «Арсенал» вряд ли потянет путевку в Лигу чемпионов без усиления атаки. В случае же травм, «канониры» останутся в нападении с одними лишь юными игроками.

По потенциалу Азмун способен играть в АПЛ. Особенно, если подтянет свой главный минус – реализацию голевых моментов. Но что-то подсказывает, что на полях веселой АПЛ, да в ажурном футболе «Арсенала» Артеты, этих моментов окажется побольше, чем в сумрачной серии А с ее не самыми современными стадионами.