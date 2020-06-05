Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.

Как сообщает Forbes, португалец стал первым футболистом, состояние которого превысило 1 миллиард долларов. Кроме того, 35-летний форвард стал лишь третьим спортсменом с таким достижением. Ранее в число миллиардеров вошли гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер.

Из заработанного состояния 650 миллионов долларов Роналду получил в качестве зарплаты, остальные деньги идет от спонсорских контрактов. За последний год футболист заработал 105 миллионов и поднялся на четвертое место в списке самых богатых знаменитостей 2020 года.

Напомним, Роналду присоединился к «Ювентусу» в 2018 году, до этого он девять лет выступал за мадридский «Реал». Ранее португалец играл за «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».