Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду с Джонатаном Гурейро, рассказала, как познакомилась с Алиной Загитовой. По словам 25-летней Загорски, это произошло несколько лет назад, когда Загитовой было 15 лет.

«Это случилось на Гран-при в Китае в олимпийский сезон. Фигуристов сборной начали расселять по двое в отеле. У нас с Алиной фамилии шли друг за другом по алфавиту, и нас поселили вместе. Я не знала, кто эта малышка», — рассказала Тиффани, слова которой приводит «Матч ТВ».

Фигуристка призналась, что была удивлена, узнав возраст Загитовой, выступающей на взрослых соревнованиях. Загорски отметила, что в номере спортсменки просто поздоровались и пожелали друг другу удачи, но уже в следующих поездках специально заселялись вдвоем и проводили вместе много времени.

Напомним, сейчас Загитовой 18 лет. Она является чемпионкой России, Европы и мира, Олимпийской чемпионкой и победительницей финала Гран-при.