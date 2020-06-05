Нападающий «Урала» Павел Погребняк поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

«Оставить команду без тренера, который сначала создал её, а потом и возродил, могут только вредители. Лично для меня «Локомотив» без Сёмина не представляет никакого интереса», — заявил Погребняк, слова которого приводит «Спорт-экспресс».

Напомним, с 1 июня Сёмин не является главным тренером «Локомотива», так как срок его контракта истек. «Железнодорожники» не предложили специалисту новое соглашение и назначили вместо него сербского тренера Марко Николича.

Сёмин сообщил, что не планирует завершать тренерскую карьеру и намерен продолжить работу. Одним из вариантов, по версии СМИ, является киевское «Динамо».