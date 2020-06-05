В Москве появится здание, построенное в стиле Minecraft. Как сообщает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства, очистное сооружение «Мосводостока» на Ленинской слободе будет выполнено в духе известной игры.

Новое здание будет располагаться по адресу Ленинская слобода, вл. 26/41, однако сроки строительства пока не разглашаются.

«За счет пиксельных деталей строение будет походить на зарисовку из компьютерной игры. Для Москвы действительно необычный опыт работы с подобными объектами», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.