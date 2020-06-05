Нападающий «Урала» Павел Погребняк, недавно переболевший коронавирусом, рассказал о состоянии здоровья членов семьи. Вместе с Павлом заболела его супруга Мария, а также трое сыновей и мама.

«К счастью, детей и жену Марию заболевание коснулось лишь в легкой форме. А вот маму пришлось увезти в клинику и теперь за ее состоянием супруга следит круглосуточно», — заявил Погребняк, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Недавно супруга футболиста в «Инстаграме» рассказывала, что к ним домой постоянно наведываются с проверками, чтобы убедиться, что семья соблюдает правила самоизоляции.

«Значит, фамилию Погребняк уважают», — пошутил Погребняк и добавил, что не стоит привлекать к себе много внимания в социальных сетях.

Согласно статистике на пятницу, 5 июня, в России зафиксированы 8 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 449 834.