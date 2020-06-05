Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко высказался о положении главы СБР Владимира Драчева в организации и его противостояния с правлением союза.

Слова Ярошенко цитирует портал РИА Новости. По словам эксперта, СБР не может функционировать, когда президент идет против правления и наоборот, союзу нужно единовластие.

«Стороны не могут договориться, хотя все, включая министра спорта, говорят о том, что нужно искать диалог. Но, видимо, и президент не хочет уходить со своего поста», — отметил Ярошенко, добавив, что Владимир Драчев совмещает работу в СБР с креслом депутата Госдумы и у него может быть достаточно других дел.

«Я с самого начала говорил, что тяжело совмещать две должности, ведь СБР является серьезной организацией, которая требует постоянного присутствия», — подчеркнул Ярошенко, добавив, что у Драчева не сложился творческий тандем с вице-президентами и ему следует сосредоточиться на каком-то одном деле.

Напомним, 11 июля в СБР пройдет внеочередная отчетно-выборная конференция.