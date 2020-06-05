Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов рассказал о подписании контракта с командой, а также мечте поработать с основной сборной России.

Слова Ларионова приводит портал Sport24. Изначально специалист хотел подписать контракт со сборной на год, поскольку ему более интересна ежедневная работа в клубе. «Обсудив многие вопросы с руководством ФХР и поняв важность работы до Олимпиады, принял решение быть в штабе на два года», — отметил Ларионов, добавив, что у него есть мысли и наработки, которые хочется реализовать.

«У меня есть мечта возглавить основную сборную России, но не хотел бы приходить на живое место, сейчас меня ждет другая работа», — сказал Ларионов.

Сегодня стало известно, что Валерий Брагин официально возглавил основную сборную России по хоккею, а Игорь Ларионов занял его место в молодежной сборной.