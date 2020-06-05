Бывший футболист петербургского «Зенита» оценил решение команды продлить контракт с нынешним главным тренером Сергеем Семаком.

Слова Желудкова приводит портал РИА Новости.

По словам эксперта, теперь «Зениту» под руководством Семака нужно будет выходить из группы в Лиге чемпионов и доходить до четвертьфинала. «Что касается нынешнего «Зенита», то его успехи – это не только Семак. Собрали команду, условия лучшие в России. Кого клуб хочет, того и покупает», — сказал Желудков.

«От тренера, конечно, многое зависит, но не такой уже Семак великий», — добавил эксперт, отметив, что тренеры-иностранцы в российском футболе — это неправильно, как и легионеры.

Напомним, Сергей Семак уже два года отработал главным тренером в петербургском «Зените», новый контракт с клубом заключен по схеме «2+1».