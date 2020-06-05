Главный тренер петербургского волейбольного клуба «Зенит» Туомас Саммельвуо оценил перспективы новичка клуба Виктора Полетаева.

Слова Саммельвуо приводит агентство ТАСС.

«Я его очень хорошо знаю по сборной и «Кузбассу». У него будут новые задачи, Витя еще молодой, есть много над чем работать», — заявил тренер, подчеркнув, что Полетаев поможет команде добиться хороших результатов.

«Самое главное, чтобы он был здоров», — заключил Саммельвуо.

Напомним, Виктору Полетаеву сейчас 24 года, его амплуа на площадке — диагональный. С 2013 по 2016 года Полетаев выступал за казанский «Зенит», а затем перешел в кемеровский «Кузбасс». За сборную России волейболист выступает с 2015 года. В составе сборной России Виктор Полетаев дважды становился победителем Лиги Наций — в 2018 и 2019 годах.