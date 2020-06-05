Лондонский «Челси» почти завершил сделку по выкупу немецкого нападающего Тимо Вернера из клуба «РБ Лейпциг».

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, трансфер Вернера обойдется «Челси» в 60 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте футболиста. 15 процентов от сделки получит первый клуб Вернера «Штутгарт».

Как стало известно СМИ, клубам осталось только оформить документы. Зарплата Тимо Вернера в новой команде будет составлять 10 миллионов евро в год, а также различные бонусы за успешные выступления. Ожидается, что соглашение подпишут до 2025 года.

Отметим, Тимо Вернеру сейчас 24 года, ранее от приобретения форварда отказался другой клуб АПЛ — «Ливерпуль». С 2016 года Вернер выступает в команде «РБ Лейпциг», с 2017 года регулярно вызывается в сборную Германии, с которой стал победителем Кубка Конфедераций.