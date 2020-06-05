Российская фигуристка и тренер, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая нарушила полугодовое молчание в «Инстаграме» и опубликовала фото в свой день рождения.

Сегодня, 5 июня, фигуристке исполнилось 22 года.

Липницкая поблагодарила всех за поздравления, сопроводив селфи хэштегами #22 и #сидимдома. Предыдущие посты в аккаунте фигуристки были сделаны еще в январе во время участия в шоу Евгения Плющенко «Золушка».

Напомним, спортивную карьеру Юлия Липницкая завершила в 2017 году в возрасте 19 лет. За время выступлений Липницкая стала чемпионкой Европы, а также взяла серебро чемпионата мира, финала Гран-при и золото в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи. На юниорском уровне Липницкая выиграла и чемпионат мира, и финал Гран-при, а также первенство России.