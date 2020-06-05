Двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал решение правления СБР провести отчетно-выборную конференцию в июле 2020 года.

В интервью News.ru Васильев отметил, что конференция давно назрела, решение о ее созыве верное, поскольку в хаосе СБР работать не может.

«Призывы Драчева к бойкоту вызывают сожаление. Понятно, что его песенка спета, но он даже не может красиво уйти без потери достоинства», — заявил Васильев, подчеркнув, что если Драчев хотел бы подтвердить свою легитимность, то не призывал бы к бойкоту конференции, а старался бы победить в открытой и честной борьбе, убедить регионы в верности своего пути.

Напомним, внеочередная отчетно-выборная конференция СБР была назначена на 11 июля.