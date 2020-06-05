Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объяснил, почему не пришел на заседание правления СБР, где была определена дата проведения отчетно-выборной конференции.

По словам Драчева в интервью РИА Новости, он был занят другими делами, в тот момент он участвовал в коллегии Минспорта. Сейчас глава СБР занимается налаживанием централизованной работы сборной России.

«Многие федерации находятся в такой ситуации, что нужно срочно начинать готовиться. Но мы-то только начинаем, и нам чуть-чуть полегче, чем летним видам спорта», — отметил Драчев, добавив, что отвлекаться на какие-то реплики или высказывания у него нет времени, также как и на вступление в полемику.

«Любая поддержка была бы нужна, но ее нет, поэтому получаю такую «помощь» со стороны наших коллег-единомышленников», — заключил Драчев.

Напомним, отчетно-выборная конференция СБР пройдет 11 июля в Химках.