Российский тренер по биатлону Анатолий Привалов возглавит комиссию по выборам нового главы Союза биатлонистов России на отчетно-выборной конференции СБР в июне 2020 года.

Об этом сам Привалов сообщил агентству РИА Новости. «Мне предложили возглавить комиссию по выборам. Я согласился, потому что хочется, чтобы все было честно. Будем следить за ходом происходящего», — сказал тренер.

Про мнению Привалова, ни один глава СБР не давал так много интервью, как нынешний руководитель СБР Драчев. Как считает тренер, нужно собрать все регионы, выслушать мнения людей и понять, в чем главные причины проблем СБР, а не оскорблять, как это происходит сейчас.

Напомним, внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Химках.