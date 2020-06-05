Японский фигурист Шома Уно сообщил о том, что возобновил тренировки на катке после того, как в Японии сняли режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

На своем официальном сайте Уно разместил сообщение, а также видео с занятия. Пока фигурист тренируется без своего нового наставника из Швейцарии Стефана Ламбьеля, поскольку тот не может приехать в Японию из-за пандемии коронавируса.

«Я смог возобновить тренировки после отмены чрезвычайного положения. Стефан переживает, поскольку выехать из Швейцарии все еще сложно. Но теперь следить за моими тренировками можно по видео», – заявил Уно.

На видео с тренировки видно, что фигурист уже почти восстановил сложные прыжки, в частности, он чисто выполняет тройной аксель.

Напомним, в прошлом сезоне Шома Уно катался без тренера, летом 2019 года он стажировался у Этери Тутберидзе.