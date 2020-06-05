Игроки дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи и Джейдон Санчо были оштрафованы Немецкой футбольной лигой за нарушение медицинского регламента Бундеслиги.

На официальном сайте DFL сообщается, что футболисты пригласили домой мастера, который постриг обоих игроков, а затем выложили фотографии в социальные сети — на них было видно, что процесс происходил без защитных масок. Также регламент был нарушен, поскольку футболисты пригласили к себе домой постороннего человека.

Сумма штрафа, который заплатят футболисты, в DFL не уточняется. По данным немецкой прессы, еще четыре игрока «Боруссии» точно также нарушили медрегламент при стрижке, однако из-за отсутствия фотографий их вину доказать нельзя.

Напомним, немецкая Бундеслига возобновила розыгрыш в середине мая, игроки и работники клубов обязаны соблюдать большое количество правил, направленных на противодействие коронавирусу.