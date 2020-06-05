Алексей Бадюков, хоккейный эксперт, двукратный обладатель Кубка Гагарина:

Валерий Брагин — новый рулевой сборной России. Какие основные плюсы Брагина, как главного тренера сборной? Прежде всего, это его опыт работы с молодыми игроками на чемпионатах мира. Он не понаслышке знает, как выстраивать команду именно на короткий промежуток времени.

Второй плюс — он отлично знает ту плеяду игроков, которая через него прошла. Сейчас одни играют в КХЛ, составляют ближайший резерв и уже вызываются в сборную. Другие играют — в НХЛ. Они лидеры национальной сборной, если у них освобождается место после плей-офф НХЛ.

Для Брагина, думаю, не будет трудностей найти контакт с командой. Тем более, он прекрасный мотиватор. Как он ведет себя на скамейке — проблем абсолютно никаких не будет.

Что касается ухода из сборной Алексея Кудашова, то система, которая строилась на протяжении уже многих лет, выработала принцип, что тренерский штаб формируется из обширных кандидатур. Скажем так, в разных клубах из разных, проявивших себя в них людей.

Кудашов не стал исключением — у него был шанс. К сожалению, он не смог повести команду на чемпионат мира. Однако поработал на Евротуре. С его приходом и в СКА, и в сборной России появилось очень много интересных, хороших молодых ребят. Его уход с поста главного тренера ни в коем случае не скажется на работе всей системы — Кудашов остается в тренерском штабе, пускай и на другой позиции. Думаю, что самое главное он будет востребован и также будет работать на благо нашей сборной.

Брагин будет совмещать посты в СКА и в сборной. Тут совмещение больше мешает клубу, нежели национальной команде. Но как мы видели никаких проблем не было: СКА один из базовых клубов сборной и многие игроки находятся на виду у тренера. Главное, чтобы тренер всегда был в тонусе.

Особенно когда наступает ответственные матчи (Евротур, чемпионат мира, Олимпиада). Олимпиада — это вообще основная цель. Причем, есть план А и план Б — с игроками НХЛ и без. Брагин готов к обоим.