Петербургский «Зенит» хочет продлить контракт с полузащитником Юрием Жирковым еще на один сезон. Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат».

Юрий Жирков стал игроком «Зенита» в 2016 году, он перешел в клуб из московского «Динамо» за 640 тысяч евро. В текущем сезоне Жирков сыграл 17 матчей в чемпионате России по футболу, стал автором двух забитых мячей и сделал две голевых передачи. Текущий контракт Жиркова с «Зенитом» действует до лета 2020 года. Сейчас футболисту 36 лет.

Ранее Юрий Жирков выступал за такие клубы РПЛ, как ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо». Также Жирков провел несколько сезонов в АПЛ, играя за лондонский «Челси». В составе «аристократов» Жирков стал чемпионом АПЛ, выиграл Кубок и Суперкубок Англии.