Руководство Российской Премьер-лиги сообщило о датах проведения летнего трансферного окна по итогам собрания клубов лиги.

На официальном сайте РПЛ появилось сообщение пресс-службы о том, что на собрании клубы рассмотрели и приняли за основу регламент возобновления тренировочного процесса и проведения игр чемпионата России. Отмечается, что зрители смогут приходить на матчи, если поступит разрешение от региональных властей. Болельщики гостевых клубов на играх присутствовать не будут.

«Клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября», — говорится в сообщении.

Напомним, рестарт чемпионата России по футболу намечен на 19 июня. Петербургский «Зенит» проведет первый матч 21 июня против ЦСКА в Москве на «ВЭБ-Арене».