Российский фигурист и тренер, двукратный олимпийский чемпион 2014 года Максим Траньков поделился смешным видео со своей реакцией на возвращение к ледовым тренировкам.

В своем «Инстаграме» фигурист выложил видео, на котором он выбегает на лед одного из катков в УТЦ «Новогорск» и целует лед, а затем делает «снежного ангела».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maxim Trankov (@xam_trankov) 3 Июн 2020 в 11:20 PDT

Отметим, сейчас Максим Траньков находится на базе в Новогорске вместе со своими подопечными Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. В прошлом сезоне пара тренировалась в США с Мариной Зуевой, а Максим Траньков помогал паре с техникой. Пока границы закрыты, и тренировки фигуристов возобновились на федеральных базах.