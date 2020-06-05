Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин выложил в своем «Инстаграме» видеоролик, на котором запечатлена выпрыгивающая из воды акула.
Животное делает в воздухе несколько оборотов, прежде чем снова нырнуть в воду. «Загитова», — написал Уткин под видео.
В комментариях появился тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и поправил Уткина. «Скорее, Трусова», — написал он. Уткин ответил на комментарий, подчеркнув, что у акулы не может быть фамилии с таким корнем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Отметим, Алина Загитова сейчас тренируется на базе в УТЦ «Новогорск» вместе с другими ученицами группы Этери Тутберидзе. Александра Трусова проходит карантин на базе в Кисловодске, куда заехали все фигуристы группы Евгения Плющенко.
Комментарии Развернуть