Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков отреагировал на назначение Валерия Брагина главным тренером сборной России по хоккею.

Слова Быкова цитирует портал News.ru. Эксперт отметил, что Брагин имеет большой опыт как на клубном уровне, так и в сборных. «Я думаю, его опыт позволит привнести новизну», — отметил Быков, добавив, что сейчас поколение, с которым Брагин работал в молодежной команде, приходит в основную сборную.

«Я думаю, у Валерия Николаевича должно получиться всё. На мой взгляд, Валерий Брагин давно готов к такому уровню работы», — заключил Быков, добавив, что знает Брагина персонально, знаком с его подходом и требованиями.

Напомним, сегодня Валерий Брагин официально возглавил сборную России по хоккею, а также петербургский СКА.