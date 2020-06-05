Член совета директоров ХК СКА, гендиректор ФК «Зенит» Александр Медведев прокомментировал назначение Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России, а также самого клуба.

Слова Медведева приводит ТАСС. По словам эксперта, Брагин уже работал в тренерском штабе СКА, его любят молодые игроки, а это важно с учетом омоложения состава в петербургской команде.

«Он не боялся никого, пришло время и на клубном уровне показать свои возможности. Эта перемена – не дискредитация работы Кудашова, она показывает вектор развития СКА», — отметил Медведев, добавив, что спортивный принцип и объективность тренера являются залогом успеха.

«У Брагина в молодежке не было любимчиков в клубах, всегда играли самые сильные. Его выбор между нашими местными и теми, кто играл за рубежом, всегда был объективен», — сказал Медведев.