В итальянской Серии А разрешили делать в матчах по пять замен до окончания сезона-2019/20. Информацию об этом объявила Федерация футбола Италии.

Отмечается, что такое решение было принято из-за долгой паузы в связи с пандемией коронавируса, большее количество замен позволит снизить риск травм.

Теперь клубы Серии А смогут делать замены в три подхода в течение всей игры, а также в перерыве матча — это сделано для того, чтобы избежать затяжки времени. Также в матчах Кубка Италии, в которых необходимо будет играть овертаймы, появится и четвертый интервал для замен.

Решение о пяти заменах распространяется на все национальные соревнования до конца сезона, в частности, и на Серию В. Серия А официально возобновляется 20 июня.