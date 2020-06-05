Российский хоккеист, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал видеообращение для подписчиков в «Инстаграме», прояснив свою гражданскую позицию.
«Несмотря на то, что некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, выставить в свете, будто я не люблю свою родину, хотел бы пару слов сказать по поводу этого», — сказал Панарин, добавив, что желания подавляющего большинства жителей России — это счастье родных и близких, а также и всех жителей страны, если это когда-нибудь будет возможно.
«Некоторые люди считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. И прошу не путать Родину и Государство», — заключил Панарин.
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Напомним, сейчас в НХЛ идет пауза из-за пандемии коронавируса, сезон возобновят в формате плей-офф с 24 командами.
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