Российский хоккеист, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал видеообращение для подписчиков в «Инстаграме», прояснив свою гражданскую позицию.

«Несмотря на то, что некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, выставить в свете, будто я не люблю свою родину, хотел бы пару слов сказать по поводу этого», — сказал Панарин, добавив, что желания подавляющего большинства жителей России — это счастье родных и близких, а также и всех жителей страны, если это когда-нибудь будет возможно.

«Некоторые люди считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. И прошу не путать Родину и Государство», — заключил Панарин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 5 Июн 2020 в 10:46 PDT

Напомним, сейчас в НХЛ идет пауза из-за пандемии коронавируса, сезон возобновят в формате плей-офф с 24 командами.