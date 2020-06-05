Инстаграм-аккаунт команды Этери Тутберидзе разместил видеоролик, на котором запечатлены первые шаги на льду Алены Косторной после двухмесячного перерыва в тренировках.

«Легко не будет никому», — гласит подпись под видео. На самом ролике спортсменка, пошатнувшись, выходит на лед, пока оператор — хореограф Даниил Глейхенгауз — представляет ее заслуги прошлого сезона.

«Алена, покажи аксель», — говорит оператор, на что Косторная бросает резкое: «Нет!».

После этого в ролике идут кадры с тренировки в Новогорске спустя неделю: Косторная уже прыгает двойной лутц. Что с тройным акселем фигуристки, пока неизвестно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_) 5 Июн 2020 в 10:40 PDT

Напомним, группа Тутберидзе заехала в Новогорск уже 24 мая, все спортсмены прошли тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.