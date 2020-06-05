«Почему так неустойчиво?»: первые шаги Щербаковой на льду после карантина попали на видео

В Инстаграм-аккаунте Team Tutberidze появилось видео, на котором фигуристка Анна Щербакова делает первые шаги на льду после двухмесячного перерыва в тренировках.
«Почему так неустойчиво?», — спрашивает Щербакова у оператора — хореографа Даниила Глейхенгауза. «Годы мастерства видны в твоих движениях», — говорит Глейхенгауз, после чего Щербакова спотыкается.
Спустя неделю после первой тренировки Анна Щербакова уже восстановила тройные прыжки, в том числе, она уже прыгает и каскады из двух тройных.
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Напомним, группа Тутберидзе заехала в Новогорск уже 24 мая, все спортсмены прошли тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными и возобновили тренировки на катке.
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