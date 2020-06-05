Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 00:08,  6 июня 2020
    ggbet
Фигурное катание
0

«Почему так неустойчиво?»: первые шаги Щербаковой на льду после карантина попали на видео

&#171;Почему так неустойчиво?&#187;: первые шаги Щербаковой на льду после карантина попали на видео
Анна Щербакова. Фото: скриншот видео

В Инстаграм-аккаунте Team Tutberidze появилось видео, на котором фигуристка Анна Щербакова делает первые шаги на льду после двухмесячного перерыва в тренировках.

«Почему так неустойчиво?», — спрашивает Щербакова у оператора — хореографа Даниила Глейхенгауза. «Годы мастерства видны в твоих движениях», — говорит Глейхенгауз, после чего Щербакова спотыкается.

Спустя неделю после первой тренировки Анна Щербакова уже восстановила тройные прыжки, в том числе, она уже прыгает и каскады из двух тройных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_)

Напомним, группа Тутберидзе заехала в Новогорск уже 24 мая, все спортсмены прошли тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными и возобновили тренировки на катке.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров