«Почему так неустойчиво?»: первые шаги Щербаковой на льду после карантина попали на видео

В Инстаграм-аккаунте Team Tutberidze появилось видео, на котором фигуристка Анна Щербакова делает первые шаги на льду после двухмесячного перерыва в тренировках.

«Почему так неустойчиво?», — спрашивает Щербакова у оператора — хореографа Даниила Глейхенгауза. «Годы мастерства видны в твоих движениях», — говорит Глейхенгауз, после чего Щербакова спотыкается.

Спустя неделю после первой тренировки Анна Щербакова уже восстановила тройные прыжки, в том числе, она уже прыгает и каскады из двух тройных.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Team Tutberidze (@teamtutberidze_) 5 Июн 2020 в 11:01 PDT