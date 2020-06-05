Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин обратился к болельщикам клуба после своего ухода из команды.

В своем «Инстаграме» Семин выложил фотографию из архива на фоне фанатской трибуны.

«Дорогие болельщики! Спасибо Вам за всё! Это были замечательные 4 года! Вы были лучшие!», — написал Семин под фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Семин (@seminup) 5 Июн 2020 в 10:54 PDT

Напомним, срок контракта Юрия Семина с «Локомотивом» истек 31 мая 2020 года, с 1 июня его место занял сербский специалист Марко Николич.

Под руководством Юрия Семина «Локомотив» выиграл 13 трофеев, в том числе, в первый раз стал чемпионом России по футболу. Всего в активе Сёмина — три чемпионства с «Локомотивом», а также несколько Кубков страны.