Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о происходящем в Союзе биатлонистов России и предстоящей отчетно-выборной конференции.

В эфире программы «Все на Матч» Губерниев заявил, что Драчев не является провальным президентов СБР. «Будут выборы, выберут не Драчева, будет новый президент. Не будет выборов — будет продолжать работать Владимир Петрович», — отметил Губерниев, добавив, что Драчева зря обвиняют в отсутствии спонсоров, которых и не будет.

«Те, кто обещает сейчас золотые горы и спонсоров, врут! Экономику нужно поднимать, и все это прекрасно понимают», — отметил Губерниев, подчеркнув, что он является счастливым наблюдателем и ждет развития событий. «У Драчева есть единомышленники и есть антиподы, которые инициируют все происходящее», — заключил комментатор.

Напомним, отчетно-выборная конференция пройдет в СБР 11 июля.