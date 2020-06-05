Бразильский форвард Вагнер Лав расторг соглашение с клубом «Коринтианс» и стал свободным агентом.

Как сообщает бразильское издание Meu Timão, футболист может вернуться в Россию. Сейчас Вагнеру Лаву 35 лет, ранее он долгое время выступал за московский ЦСКА.

В составе красно-синих Вагнер Лав провел с 2004 по 2012 год, также возвращался в клуб в 2013 году. В Бразилии он выступал за такие клубы, как «Палмейрас» и «Фламенго», два сезона он провел в чемпионате Китая в составе «Шаньдун Лунэн», полгода отыграл во французском «Монако». На заре карьеры Вагнер Лав играл в чемпионате Турции за «Аланьяспор» и «Бешикташ».

В текущем сезоне нападающий провел в составе «Коринтианса» 6 матчей в чемпионате Бразилии, однако забил всего лишь один мяч.