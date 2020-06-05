Главные новости о коронавирусе на 5 июня — в дайджесте от Nevasport.

В России за последние сутки стало на 8726 случаев заражения коронавирусом больше. Общее число заразившихся — 449 834 человека за все время пандемии. За сутки умерло от коронавируса еще 144 человека, общее количество жертв в России — 5528 человек. Выздоровели за все время пандемии 212 680 человек.

Число заразившихся коронавирусом в мире на вечер 5 июня составляет 6 754 094 человека. Это данные университета Джонса Хопкинса. На первом месте остается США, где коронавирус подхватили более 1,88 млн человек. Второе место у Бразилии, почти 615 тысяч случаев, более 20 тысяч случаев регистрируется каждые сутки. Третье место у России. Общее количество выздоровевших — 2,98 млн человек, число умерших по всему миру — 393 600 человек.

С 5 июня в Санкт-Петербурге открылись для прихожан православные храмы. Отмечается, что возобновили работу те городские храмы, которые являются отдельно стоящими зданиями. Храмы, расположенные в домах, различных учебных заведениях или лечебницах, пока остаются закрытыми. Режим самоизоляции в Петербурге продлили до 14 июня.

Американский бизнесмен Билл Гейтс отреагировал на обвинения в том, что благодаря вакцине от коронавируса он собирается чипировать людей. Гейтс заявил, что никогда не занимался микрочипами, а также назвал теорию глупой и странной. По словам предпринимателя, которые цитирует Business Insider, такие теории могут создавать проблемы в выработке группового иммунитета.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришла пора снять все ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Как считает Трамп, после снятия ограничений США встанет на путь долгого периода роста экономики. В пример глава США привел действия губернаторов отдельных штатов, которые снимают карантинные меры — Флориды, Джорджии, Южной Каролины.