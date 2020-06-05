«Фрайбург» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Игра прошла на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

На 58-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен с передачи Винченцо Грифо.

Спустя некоторое время «Боруссия» осталась в меньшинстве: на 67-й минуте встречи вторую желтую карточку получил нападающий команды Алассан Плеа.

«Фрайбург» набрал 41 очко за 30 туров и располагается на 8-й строчке в турнирной таблице. «Боруссия» осталась при своих 56 очках, пока этот результат позволяет команде держаться на 4-й позиции, однако прямые конкуренты свои матчи в туре еще не сыграли.

В следующем туре «Фрайбург» сыграет с «Вольфсбургом» на выезде, а «Боруссия» отправится в Мюнхен на матч с «Баварией», лидером таблицы.