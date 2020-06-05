Главные новости из мира спорта за 5 июня — в дайджесте Nevasport.

Брагин официально назначен главным тренером сборной России

Новым главным тренером сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. В новый сформированный штаб вошли также Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр Бойков и Рашит Давыдов. На своем посту рулевого в национальной сборной Брагин заменил Алексея Кудашова, возглавлявшего сборную в 2019 году.

Ларионов сменил Брагина у руля молодежной сборной России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов стал новым главным тренером молодежной сборной России по хоккею, сообщает официальный сайт ФХР. На этом посту он сменил Валерия Брагина, который находился у руля молодежной сборной с 2010 года и уже на следующий год привел команду к победе на чемпионате мира в Баффало.

Объявлены новые сроки проведения летнего трансферного окна в РПЛ

Руководство Российской Премьер-лиги сообщило о датах проведения летнего трансферного окна по итогам собрания клубов лиги. «Клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября», — говорится в сообщении на официальном сайте РПЛ.

86-летний Привалов возглавит комиссию на выборах президента СБР

Российский тренер по биатлону Анатолий Привалов возглавит комиссию по выборам нового главы Союза биатлонистов России на отчетно-выборной конференции СБР 11 июля 2020 года. Об этом сам Привалов сообщил агентству РИА Новости. «Мне предложили возглавить комиссию по выборам. Я согласился, потому что хочется, чтобы все было честно. Будем следить за ходом происходящего», — сказал тренер.

Роналду стал первым долларовым миллиардером среди футболистов

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером. Как сообщает Forbes, португалец стал первым футболистом, состояние которого превысило 1 миллиард долларов. Кроме того, 35-летний форвард стал лишь третьим спортсменом с таким достижением. Ранее в число миллиардеров вошли гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер.

Рублев выступит на выставочном турнире в Сербии

Россиянин Андрей Рублев примет участие в выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии. Соревнования пройдут в академии бывшей восьмой ракетки планеты Янко Типсаревича.

Кроме Рублева, занимающего 14-е место в рейтинге ATP, там выступят 23-я ракетка мира Душан Лайович, победитель Кубка Дэвиса Виктор Троицки и другие спортсмены, которых на текущий момент заявлено 15 мужчин и 8 женщин. Игры начнутся на неделе с 15 июня.

«Фрайбург» обыграл гладбахскую «Боруссию» в матче 30-го тура Бундеслиги

«Фрайбург» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги. Игра прошла на стадионе «Шварцвальд-Штадион» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. На 58-й минуте встречи счёт в матче открыл нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен с передачи Винченцо Грифо — этот мяч стал единственным в матче и принес победу «Фрайбургу».