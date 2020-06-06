Масвидаль — Уайту: Если я не стою своих денег – отпусти меня

Американский боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль обратился к президенту промоушена Дане Уайту с предложением покинуть организацию.
Масвидаль не понимает, почему Уайт заставляет его драться за половину прошлого гонорара и считает, что дело не в пандемии, так как сегодняшние отчеты показывают, что рынок боев на самом высоком уровне. Масвидаль отметил, все возвращаются на работу, а Уайта покупает остров, и потому боец не хочет, чтобы глава UFC игрался со спортсменами и фанатами.
Масвидаль вспомнил, при каких обстоятельствах нокаутировал Бена Аскрена и предложил Уайту расторгнуть контракт.
«Самый быстрый нокаут в UFC. Меня просили драться с тремя разными парнями и я дал согласие. Я дрался на их территории, но ни один из чуваков не проявлял ко мне такого неуважение, которое я чувствую сейчас. Если я не стою своих денег – отпусти меня», – написал Масвидаль в своем Twitter.
Отметим, Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена коленом за пять секунд на турнире UFC 239. Нокаут стал самым быстрым в истории UFC. Масвидаль, помимо быстрой победы над Аскреном, в 2019 году одолел Даррена Тилла и Нэйта Диаза, завоевав пояс BMF.
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