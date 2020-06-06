Масвидаль — Уайту: Если я не стою своих денег – отпусти меня

Американский боец UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль обратился к президенту промоушена Дане Уайту с предложением покинуть организацию.

Масвидаль не понимает, почему Уайт заставляет его драться за половину прошлого гонорара и считает, что дело не в пандемии, так как сегодняшние отчеты показывают, что рынок боев на самом высоком уровне. Масвидаль отметил, все возвращаются на работу, а Уайта покупает остров, и потому боец не хочет, чтобы глава UFC игрался со спортсменами и фанатами.

Масвидаль вспомнил, при каких обстоятельствах нокаутировал Бена Аскрена и предложил Уайту расторгнуть контракт.

«Самый быстрый нокаут в UFC. Меня просили драться с тремя разными парнями и я дал согласие. Я дрался на их территории, но ни один из чуваков не проявлял ко мне такого неуважение, которое я чувствую сейчас. Если я не стою своих денег – отпусти меня», – написал Масвидаль в своем Twitter.