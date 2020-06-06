Хорватский полузащитник итальянской «Фиорентины» Милан Бадель, права на которого принадлежат римскому «Лацио», станет футболистом московского «Локомотива».

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. По его информации, железнодорожники готовы заплатить за трансфер 3,5 миллиона евро, а также предлагают футболисту контракт на три года.

Отметим, Бадель перешел в «Лацио» из «Фиорентины» в августе 2018 года, но сыграл за столичный клуб только сезон, сумев отметиться одним забитым голом в 26 встречах. На старте этого сезона Бадель вернулся в флорентийский клуб на правах аренды за компенсацию в 700 тысяч евро.

Ранее также сообщалось, что новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать форварда «Монако» Стевана Йоветича.