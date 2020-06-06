Вечером 5 июня состоялось заседание при участии представителей всех 20 клубов итальянской Серии А по вопросу о подведении итогов чемпионата в случае его досрочного завершения.

Представители большинства команд (16 из 20) высказались против того, чтобы были чемпион и вылетающие команды были определены досрочно. Окончательное решение по этому вопросу должно быть вынесено на собрании Федерации футбола Италии в понедельник.

Ранее Федерация футбола Италии объявила о том, что новый сезон в итальянских чемпионатах стартует 1 сентября.

Футбольный сезон в Италии возобновится 12 июня полуфиналом Кубка «Ювентус» — «Милан». Первая встреча завершилась со счетом 1:1. На следующий день «Наполи» примет «Интер». В первом матче южане взяли верх 1:0.