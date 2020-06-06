Член правления СБР назвал пять главных проблем российского биатлона

Член правления Союза биатлонистов России Андрей Левунин рассказал, в чем заключаются основные проблемы российского биатлона.

По мнению Левунина, на самом деле проблем очень много, и самая первая заключается в том, что мы считаем биатлоном то, что видим по телевизору, то есть только первую команду, а юниорский уровень — уже не биатлон. Вторая проблема, по мнению Левунина, полностью оторвана связь с регионами. Третья проблема, отмечает, член правления СБР, отсутствие образовательных программ.

«Четвертая — то, что мы видим, неупровляемость ситуации. Пятая — отсутствие работы на местах с тренерами. У нас нет лицензирования тренеров, нет программ подготовки», — сказал Левунин, слова которого приводит Youtube-канал МИТЬКoff.