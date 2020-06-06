Согласно статистике на субботу, 6 июня, в России зафиксированы 8 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 458 689, сообщает официальный ресурс Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки 197 человек погибло, всего за время пандемии в России зафиксированы 5725 летальных случаев от коронавируса. 221 388 человек успешно преодолели болезнь, за минувшие 24 часа по выздоровлению выписаны 8708 пациентов.

В Москве добавились 1992 новых случая, всего в столице числится 193061 зараженный — это первое место среди регионов по данному показателю. В Московской области 43478 заболевших, из них 758 — за последние сутки. В Санкт-Петербурге зафиксированы 347 новых случаев, общее число зараженных в Северной столице — 18169.