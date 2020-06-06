Агент бразильского нападающего Вагнера Лава Геральдо Перейра рассказал, когда экс-форвард ЦСКА объявит о своем будущем.

«Интерес ЦСКА? Вагнер Лав расскажет о своем будущем в понедельник», — сказал Перейра, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, что Вагнер Лав может вернуться в состав армейского клуба.

В составе красно-синих Вагнер Лав провел с 2004 по 2012 год, также возвращался в клуб в 2013 году. В Бразилии он выступал за такие клубы, как «Палмейрас» и «Фламенго», два сезона он провел в чемпионате Китая в составе «Шаньдун Лунэн», полгода отыграл во французском «Монако». На заре карьеры Вагнер Лав играл в чемпионате Турции за «Аланьяспор» и «Бешикташ».

В текущем сезоне нападающий провел в составе «Коринтианса» 6 матчей в чемпионате Бразилии, однако забил всего лишь один мяч.