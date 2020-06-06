Компания «Почта России» арендовала офисные помещения и парковку на стадионе московского ЦСКА за 7,013 миллиарда рублей.

Сообщается, что срок срок аренды офисов площадью 37 тысяч квадратных метров составляет пять лет. При этом «Почта России» собирается въехать в новое помещение в 2021 году, когда завершится его ремонт за счет средств ВЭБ.РФ.

В «Почте России» надеются, что объединение на одной площадке сотрудников, которые в данный момент распределены по четырем офисным зданиям, ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о потерях клуба во время пандемии корнавируса. Из клуба ушли спонсоры. Бабаев заявил, что пандемия коснулась всех отраслей, а спорт пострадал чуть больше, потому что он очень зависим.