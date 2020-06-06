Назаров ответил Панарину: Без этого государства не было бы нашей с тобой родины

Хоккейный тренер Андрей Назаров ответил нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину на его высказывание по поводу государственного строя в России.

«Артемий, я рад, что ты меня наконец-то услышал. Хочу дополнить твое смелое и, на мой взгляд, не самое обдуманное высказывание. Дело в том, что без этого государства не было бы нашей с тобой родины и наших лидеров. И я горжусь, что живу в одно время вместе с этими лидерами», — сказал Назаров, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Артемий Панарин записал видеообращение для подписчиков в «Инстаграме», прояснив свою гражданскую позицию.