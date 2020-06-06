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  • 12:26,  6 июня 2020
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Хоккей
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Назаров ответил Панарину: Без этого государства не было бы нашей с тобой родины

Назаров ответил Панарину: Без этого государства не было бы нашей с тобой родины
08.11.16. Чемпионат КХЛ сезона 2016/17. «Металлург» (Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). Андрей Назаров. |08.11.16. KHL Championship 2016/17. Metallurg (Magnitogorsk) - Neftekhimik (Nizhnekamsk). Andrei Nazarov.

Хоккейный тренер Андрей Назаров ответил нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину на его высказывание по поводу государственного строя в России.

«Артемий, я рад, что ты меня наконец-то услышал. Хочу дополнить твое смелое и, на мой взгляд, не самое обдуманное высказывание. Дело в том, что без этого государства не было бы нашей с тобой родины и наших лидеров. И я горжусь, что живу в одно время вместе с этими лидерами», — сказал Назаров, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Артемий Панарин записал видеообращение для подписчиков в «Инстаграме», прояснив свою гражданскую позицию.

Напомним, сейчас в НХЛ идет пауза из-за пандемии коронавируса, сезон возобновят в формате плей-офф с 24 командами.

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