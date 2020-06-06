Российский гимнаст Никита Нагорный опубликовал видео в TikTok, на котором он преодолевает на скорость полосу препятствий.
23-летний спортсмен сделал это за 19 секунд. При этом на видео наложена электронная версия музыкальной темы известной видеоигры «Super Mario Bros».
@nikitagym19 секунд???? Смогу быстрее?????????##втренды ##new ##тренды ##марио ##mario ##run
Отметим, Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, трехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике.
Ранее Никита Нагорный рассказал о целях, которые ставит перед собой сборная России по спортивной гимнастике на Летние Олимпийские игры в Токио.
Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Сейчас спортсмены сборной заезжают на федеральные базы, чтобы возобновить подготовку после перерыва.
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