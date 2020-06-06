Российский гимнаст Никита Нагорный опубликовал видео в TikTok, на котором он преодолевает на скорость полосу препятствий.

23-летний спортсмен сделал это за 19 секунд. При этом на видео наложена электронная версия музыкальной темы известной видеоигры «Super Mario Bros».

Отметим, Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, трехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике.

Ранее Никита Нагорный рассказал о целях, которые ставит перед собой сборная России по спортивной гимнастике на Летние Олимпийские игры в Токио.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Сейчас спортсмены сборной заезжают на федеральные базы, чтобы возобновить подготовку после перерыва.